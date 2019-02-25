Алексей Серебряков объяснил свои слова о «разжигании» Россией войн

СЕГОДНЯ 16:30 2019-02-25T16:30:08+03:00

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Актер Алексей Серебряков все-таки прокомментировал свои резонансные высказывания о «разжигании» Россией конфликтов с разными странами. Так, он объяснил свои слова тем, что является «патриотом» и «активным пацифистом».

Кроме того, артист подчеркнул, что у него есть своя гражданская позиция, согласно которой он считает войну «тяжелейшей трагедией». «Я патриот России ничуть не меньше, чем те, кто об этом орет. Поскольку я являюсь гражданином России, то у меня есть гражданская позиция, она связана с тем, что война - это тяжелейшая трагедия, сравнимая с планетарными катаклизмами», - цитирует Серебрякова РИА Новости.

Также актер заметил, что человеческая жизнь бесценна. «Считаю, что человеческая жизнь бесценна, я активный пацифист и против войны», - добавил Алексей Серебряков.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Серебряков выразил мнение, что за последние 20 лет российская власть «создала войны в Грузии, Чечне, Украине, Сирии и африканских республиках». После этого «Комсомольская правда» позвонила актеру с просьбой пояснить свои резонансные высказывания. Однако артист отказался что-либо нам объяснять.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693803" frameborder="0"></iframe> Россияне готовы «дать в морду» «актеру-предателю» Серебрякову.Кажется, что эмигрировавший 7 лет назад актер Алексей Серебряков, не может без хайпа любой ценой. И здорово взбесил соцсети очередным русофобским выпадом

ИСТОЧНИК KP.RU