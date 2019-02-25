Правительство РФ одобрило выплаты пенсионерам сверх прожиточного минимума

СЕГОДНЯ 18:07 2019-02-25T18:09:02+03:00

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В понедельник, 25 февраля, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект об изменении механизма социальных выплат малообеспеченным пенсионерам.

Согласно этому документу, текст которого опубликован на сайте кабмина, малообеспеченные пожилые люди в нашей стране будут получать социальные доплаты к пенсии сверх величины прожиточного минимума. Это будет сделано за счет того, что сумму индексации (корректировки) пенсии и единой денежной выплаты (ЕДВ) исключат из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера.

«Получателям социальной доплаты к пенсии всегда будет обеспечиваться выплата сумм индексаций сверх установленного в субъекте Федерации прожиточного минимума», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президент РФ Владимир Путин, выступая 20 февраля с посланием Федеральному собранию, заявил о необходимости довести пенсию до прожиточного минимума, а затем уже проводить индексацию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693004" frameborder="0"></iframe> Путин - об индексации пенсий.

ИСТОЧНИК KP.RU