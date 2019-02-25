2019-02-25T18:20:38+03:00
Политика

Генсек ООН попросил Россию и США продлить СНВ-3

Антониу Гутерреш заявил, что мечтает о том дне, когда подобные двусторонние договоры станут многосторонними
Елена Гильманова
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Генеральный секретарь ООН Антониу ГутеррешГенеральный секретарь ООН Антониу ГутеррешФото: REUTERS
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Москву и Вашингтон продлить после 2021 года действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который по его словам является единственным международным легальным инструментом по ограничению для крупных ядерных держав. Он также предложил подумать над новым сокращением арсеналов. Соответствующие заявление генсек сделал в понедельник, 25 февраля, на зимней сессии Конференции по разоружению в Женеве.

«Я также призываю США и Россию продлить действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений до того, как в 2021 году истечет срок его действия. Этот договор является единственным международным легальным инструментом по ограничению размеров двух самых крупных ядерных арсеналов», - сказал он.

Гутерреш обратил внимание на предусмотренные договором взаимные инспекции, которые он охарактеризовал как крайне важная мера построения доверия между сторонами.

«Я призываю Россию и США использовать время, которое есть благодаря продлению договора, чтобы рассмотреть возможные новые сокращения их стратегических ядерных арсеналов. Я мечтаю о том дне, когда подобные двусторонние договоры станут многосторонними» - сообщил генсек.

Напомним, 28 ноября, в конгресс США был внесен законопроект, запрещающий выделение средств из американского бюджета на продление действия СНВ-3 после 2021 года. Согласно документу, ни о каком продлении договоре не может быть и речи до тех пор, пока Вашингтон не убедится в том, что Москва согласилась «на контролируемое сокращение своих запасов тактического ядерного оружия и включение своих новых систем в рамки нового договора».

Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал выдвигаемые Соединенными Штатами требования по продлению СНВ-3 неприемлемыми. По мнению дипломата, США специально создают препятствия для пролонгации действия соглашения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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