Глава Евросовета назвал рациональным предложение об отсрочке Brexit

СЕГОДНЯ 18:49 2019-02-25T18:49:40+03:00

По мнению Дональда Туска, в сложившейся ситуации возможен либо перенос сроков выхода Британии из ЕС, либо «хаотический» Brexit [видео]

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Глава Европейского совета Дональд Туск рассказал о своих переговорах с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, в ходе которых обсуждалась, в частности, возможность отсрочки Brexit.

При этом сам Туск считает рациональным предложение о продлении сроков выхода Соединенного Королевства из ЕС. По его мнению, в сложившейся ситуации возможна либо такая отсрочка, либо «хаотический» Brexit. Между тем, как заметил председатель Евросовета, Мэй рассчитывает избежать переноса сроков выхода своей страны из Евросоюза.

«Я считаю, что ЕС ждет хаотический Brexit, или будет необходимо продление переговоров, поскольку в Палате общин (британского парламента) нет единства. Я изложил это госпоже Мэй, но она, видимо, продолжает считать, что сможет убедить депутатов без отсрочки», - цитирует Туска ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Brexit запланирован на 29 марта 2019 года. Причем ранее британский премьер пообещала сделать все возможное, чтобы Соединенное Королевство покинуло ЕС в запланированное время. Однако для этого парламент страны должен одобрить соглашение с Европейским союзом.

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ИСТОЧНИК KP.RU