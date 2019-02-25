2019-02-25T20:13:57+03:00
Спорт

Фигуристка Медведева назвала свою главную цель на чемпионате мире в Японии

По словам спортсменки, она хочет быть в своей лучшей кондиции в Сайтаме [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Фигуристка Евгения МедведеваФигуристка Евгения МедведеваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Фигуристка Евгения Медведева прокомментировала заявку сборной России на чемпионат мира, который пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта. Стоит отметить, что в заявочном составе нашей команды числятся те же спортсмены, что выступали на чемпионате Европы. Между тем Медведева на том турнире была запасной.

Так, фигуристка назвала свою главную цель в случае участия в ЧМ. Это, по ее словам, быть на предстоящих соревнованиях в своей лучшей кондиции.

«Я еду на каждое соревнование с мыслью о победе. Этот сезон - не исключение. Если я буду выбрана для участия на чемпионате мира, моя цель - быть в моей лучшей кондиции на этих соревнованиях в Сайтаме. Спасибо за вашу поддержку», - написала спортсменка в своем Instagram.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в феврале Медведева одержала победу в финале Кубка России в Великом Новгороде. Благодаря этой победе фигуристка получила шанс попасть на чемпионат мира в составе сборной нашей страны.

Алина Загитова и Евгения Медведева в японской рекламе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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