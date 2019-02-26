2019-02-26T09:47:45+03:00
Политика

Организаторы "Евровидения-2019" прокомментировали ситуацию с украинкой Maruv

Ранее исполнительнице отказали в участии в конкурсе из-за его "политизации"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Певица MaruvПевица MaruvФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Организаторы "Евровидения-2019" указали на то, что украинской певице Maruv (Анне Корсун) было отказано в представлении своей страны на песенном конкурсе, поскольку ситуация вокруг национального отбора в этом году имела признаки "политизации". И даже тот факт, что исполнительница получила наибольшую поддержку зрительской аудитории, не смог гарантировать ей участия в международном музыкальном соревновании.

В Европейском вещательном союзе напомнили, что официальное объявление представителя страны проводится лишь после подписания соответствующего соглашения, которое автоматически возлагает на певца обязанности посла культуры. Таким образом артист должен не только демонстрировать свое творчество, но и доносить мнение народа до мировой общественности.

"После переговоров UA:PBC и певица Maruv не нашли точек соприкосновения касательно миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Европейского вещательного союза.

В настоящий момент Национальная общественная телерадиокомпания Украины ведет переговоры с другими кандидатами. По итогам встреч будет объявлен новый представитель страны на конкурсе.

Сайт kp.ru писал о том, что сама Анна Корсун назвала причиной раздора с украинской телерадиокомпанией попытки сделать из нее "биту на политической арене". Организаторы предлагали просто "кабальные" условия участия в конкурсе, на которые девушка просто не могла согласиться.

Maruv - певица в образе садо-мазо, поедет от Украины на "Евровидение - 2019".На вопрос жюри о Крыме, Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, ответила, что считает регион украинским

ИСТОЧНИК KP.RU

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