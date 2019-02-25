Трамп заявил, что во время саммита в Ханое хочет пообщаться с Ким Чен Ыном тет-а-тет

СЕГОДНЯ 05:39 2019-02-25T05:50:29+03:00

Президент США в очередной раз отметил, что у него сложились «очень хорошие отношения» с лидером КНДР

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Президент США Дональд Трамп заявил, что во время переговоров с северокорейским лидером во вьетнамском Ханое 27 – 28 февраля он собирается пообщаться с Ким Чен Ыном без свидетелей, тет-а-тет.

«Мы пообщаемся с глазу на глаз, я уверен. Что произойдет, я не могу вам сказать», - сказал Трамп, добавив, что он «счастлив», пока Северная Корея не проводит ракетные и ядерные испытания.

Глава Белого дома также в очередной раз отметил, что у него сложились особые, «очень-очень хорошие отношения» с лидером КНДР, передает агентство Reuters.

Напомним, как писал сайт kp.ru, первая в истории встреча американского лидера с главой Северной Кореи состоялась 12 июня прошлого года в Сингапуре. По итогам переговоров Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали всеобъемлющий документ, в котором, в частности, Пхеньян подтвердил свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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Небывалое случилось: президент США Дональд Трамп встретился со своим северокорейским коллегой. На нейтральной территории — в Сингапуре. Всего год назад Пхеньян проводил одно ракетно-ядерное испытание за другим, а Вашингтон стягивал к Корейскому полуострову ударные авианосные группировки. Всего полгода назад Штаты грозили обрушить на оппонента «огонь, какого не видел свет», а КНДР — дать достойный отпор (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU