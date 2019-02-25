Трамп вылетел в Ханой на встречу с Ким Чен Ыном
В понедельник, 25 февраля, президент США Дональд Трамп вылетел из Вашингтона в столицу Вьетнама Ханой на вторую «историческую» встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Самолет главы Белого дома взлетел с авиабазы Эндрюс под Вашингтоном. Ожидается, что Трамп прибудет во Вьетнам во вторник вечером, а в Ханое, предположительно, остановится в гостинице JW Marriott, расположенной в новом деловом районе города Тылием, передает агентство Reuters.
Как писал сайт kp.ru, переговоры Дональда Трампа и Ким Чен Ына пройдут 27 – 28 февраля. Накануне хозяин Овального кабинета говорил, что хотел бы пообщаться с коллегой из Пхеньяна без свидетелей, с глазу на глаз.
Напомним, первая в истории встреча американского лидера с главой Северной Кореи состоялась 12 июня прошлого года в Сингапуре. По итогам переговоров Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали всеобъемлющий документ, в котором, в частности, Пхеньян подтвердил свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.
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Небывалое случилось: президент США Дональд Трамп встретился со своим северокорейским коллегой. На нейтральной территории — в Сингапуре. Всего год назад Пхеньян проводил одно ракетно-ядерное испытание за другим, а Вашингтон стягивал к Корейскому полуострову ударные авианосные группировки. Всего полгода назад Штаты грозили обрушить на оппонента «огонь, какого не видел свет», а КНДР — дать достойный отпор (подробности).
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