2019-02-26T11:02:40+03:00
Политика

В "Газпроме" оценили возможное влияние директивы ЕС на "Северный поток-2"

В компании считают, что говорить о последствиях пока рано, поскольку в документ еще могут внести поправки
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В «Газпроме» оценили влияние директивы ЕС на «Северный поток — 2»В «Газпроме» оценили влияние директивы ЕС на «Северный поток — 2»Фото: Олег ЗОЛОТО
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Внесенные в газовую директиву ЕС поправки затронут лишь небольшую часть трубопровода "Северный поток — 2". Такое заявление сделала глава компании "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.

"Мы говорим об очень незначительном участке территории. Это даже меньше 20 километров", — сказала топ-менеджер.

При этом, по ее мнению, сейчас еще рано говорить о возможных последствиях принятия директивы, ведь итоговое слушание состоится лишь в марте в рамках заседания совета по транспортным телекоммуникациям и энергетике, и по его итогам в документ могут быть внесены дополнительные поправки, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее 20 феврале Совет стран Евросоюза одобрил компромиссный вариант поправок к Газовой директиве, которая будет применяться ко всем трубопроводам, поставляющим топливо в Европу. Изменения будут утверждены лишь спустя несколько месяцев, а потом странам-членам ЕС дадут меньше года, чтобы привести свои законодательства в соответствие с документом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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