2019-02-21T00:16:09+03:00
Экономика

Поправки к Газовой директиве одобрены Советом ЕС

Окончательный вариант документа будет принят в ближайшие несколько месяцев
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Совет ЕС одобрил компромиссный вариант поправок к Газовой директивеСовет ЕС одобрил компромиссный вариант поправок к Газовой директивеФото: REUTERS
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В среду, 20 февраля, Совет стран Евросоюза одобрил компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, сообщила пресс-служба Совета на своей странице в Twitter.

Ранее представители Совета Европейского Союза и Европарламента согласовали новые правила функционирования газового рынка в пределах объединения. Правила будут применяться ко всем трубопроводам, по которым газ поступает в Европу.

Ожидается, что процесс окончательного утверждения Газовой директивы займет несколько месяцев. После того, как документ будет принят, все страны ЕС будут в течение девяти месяцев привести свои законодательства в соответствие с директивой.

Как писал сайт kp.ru 8 февраля страны Евросоюза договорились по вопросу внесения поправок в Газовую директиву, и строительству газопровода «Северный поток — 2», который пройдет по дну Балтийского моря от побережья России до ФРГ, теперь ничего не грозит.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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