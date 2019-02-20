Поправки к Газовой директиве одобрены Советом ЕС

20 Февр. 23:58 2019-02-21T00:16:09+03:00

Окончательный вариант документа будет принят в ближайшие несколько месяцев

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В среду, 20 февраля, Совет стран Евросоюза одобрил компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, сообщила пресс-служба Совета на своей странице в Twitter.

Ранее представители Совета Европейского Союза и Европарламента согласовали новые правила функционирования газового рынка в пределах объединения. Правила будут применяться ко всем трубопроводам, по которым газ поступает в Европу.

Ожидается, что процесс окончательного утверждения Газовой директивы займет несколько месяцев. После того, как документ будет принят, все страны ЕС будут в течение девяти месяцев привести свои законодательства в соответствие с директивой.

Как писал сайт kp.ru 8 февраля страны Евросоюза договорились по вопросу внесения поправок в Газовую директиву, и строительству газопровода «Северный поток — 2», который пройдет по дну Балтийского моря от побережья России до ФРГ, теперь ничего не грозит.

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ИСТОЧНИК KP.RU