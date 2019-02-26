В Испании возбудили уголовное дело по факту смерти Игоря Малашенко

СЕГОДНЯ 12:48 2019-02-26T13:13:52+03:00

Однако на данный момент обстоятельства указывают на то, что был совершен суицид

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Гражданская гвардия Испании начала расследование по факту смерти одного из основателей телекомпании НТВ Игоря Малашенко, тело которого нашли в его собственном доме на территории королевства.

На данный момент правоохранители не исключают никакой версии случившегося, однако все обстоятельства указывают на то, что был совершен суицид. По словам источника ТАСС в испанских органах, судебно-медицинская экспертиза будет проведена в течение дня. Она-то и поможет выяснить, что именно произошло в понедельник, 25 февраля.

Между тем, вдова политолога, журналистка Божена Рынска не исключает, что смерть ее 64-летнего мужа может иметь насильственный характер. Так, например, женщину смущает тот факт, ее супруг не оставил никакой предсмертной записки.

Сайт kp.ru писал о том, что в этот вторник Рынска и Малашенко должны были подавать документы на вид на жительство в Латвии, однако в ночь на понедельник сооснователь НТВ спрятал паспорта своей супруги и неожиданно улетел в Испанию.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-коллегу медиаменеджера по предвыборному штабу Ксении Собчак Тимура Валеева, правоохранительные органы королевства уже возбудили уголовное дело по факту смерти россиянина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693973" frameborder="0"></iframe> Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко.Игорь Малашенко скончался в возрасте 64 лет, в Испании. По некоторым данным он покончил с собой. Малашенко был одним из основателей НТВ. А так же генеральным директором РГТРК «Останкино».

ИСТОЧНИК KP.RU