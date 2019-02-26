2019-02-26T11:39:39+03:00
Общество

Божена Рынска считает, что смерть Малашенко могла быть насильственной

В настоящий момент испанские правоохранители ведут расследование гибели сооснователя НТВ
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Божена Рынска и Игорь МалашенкоБожена Рынска и Игорь МалашенкоФото: Евгения ГУСЕВА
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Неожиданная смерть сооснователя телеканала НТВ Игоря Малашенко могла иметь насильственный характер. Такого мнения придерживается вдова политолога, журналистка Божена Рынска.

"Есть подозрения, в Испании ведется расследование", - сказала женщина.

Напомним, что о смерти 64-летнего Игоря Малашенко стало известно в понедельник, 25 февраля. Тело тележурналиста нашла экономка, которая работает в его доме с Испании. Друзья семьи утверждают, что все обстоятельства указывают на добровольный уход политолога из жизни. Однако сама Рынка делает акцент на том, что ее муж не оставил предсмертной записки, передает "Интерфакс".

Сайт kp.ru писал о том, что Малашенко в последнее время находился в затяжной депрессии из-за развода и тяжелого процесса раздела имущества. Кроме того, недавно с ним перестала общаться одна из его дочерей.

Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко.Игорь Малашенко скончался в возрасте 64 лет, в Испании. По некоторым данным он покончил с собой. Малашенко был одним из основателей НТВ. А так же генеральным директором РГТРК «Останкино».

ИСТОЧНИК KP.RU

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