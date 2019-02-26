Божена Рынска раскрыла обстоятельства смерти Малашенко: «Игорь вдруг ночью спрятал мои паспорта и улетел в Испанию»

Семейный конфликт остается одной из главных версий причины смерти бывшего генерального директора НТВ Игоря Малашенко. Медиаменеджер покончил с собой 25 февраля в своем доме в Испании. Малашенко вел тяжелый судебный процесс по разделу имущества с первой женой, Еленой Пивоваровой – экс-супруги делили состояние в американском суде. До сих пор непонятно, что конкретно подтолкнуло его к самоубийству, однако некоторые детали прояснила вдова бизнесмена. Вторая жена Малашенко журналистка Божена Рынска прервала молчание и рассказала в Фейсбуке о событиях, которые предшествовали смерти мужа.

На своей странице в соцсети Божена сообщила, зачем Игорь улетел в Испанию. По словам вдовы, его отъезд стал для нее полной неожиданностью – Малашенко улетел в тайне от нее. Божена считает, что мужа подкосило предательство его детей, особенно дочери Лизы.

- Игорь очень любил детей. И считал, что должен им уровень жизни обеспечить такой, к которому они привыкли, чего бы это ему ни стоило, - написала Божена в Фейсбуке. - Первым шоком было, что дочь Лиза, которую он любил больше всех, попросила его не звонить ей, а писать. Потом дети стали передавать его письма в суд. Игорь панически боялся всех судебных заседаний. Ему казалось, что у него все отнимут. Я взяла на себя все дела, потому что он откровенно не тянул.

По словам Божены, Малашенко собирался отстоять ее права и переоформить на нее часть имущества в юридической фирме Гибралтара. Именно для этого он улетел в Испанию.

- 26 февраля во вторник мы должны были подавать на ВНЖ Латвии в Москве. Вдруг ночью он спрятал мои паспорта и улетел в Испанию, - рассказала Рынска. - До этого был звонок от юриста с Гибралтара. Игорь хотел защитить меня и завещать мне гибралтарские компании которым дом оформлен. И он написал мне, что поехал разбираться с Гибралтаром. Я просила всех проверить как он там. Его видели вчера. Сказали в нормальном состоянии.

То, что медиаменеджер улетел в Европу в тайне от жены, подтвердила и близкая подруга Божены Рынски журналистка Мария Кричевская.

- Вчера мы много переписывались с Боженой. Она тревожилась за его жизнь, не могла объяснить его внезапный утренний отъезд из Риги в Испанию, ведь накануне они играли в скрэбл, гуляли с собакой, пожелали друг другу "спокойной ночи". А утром он исчез. Как теперь стало понятно, навсегда, — написала Кричевская в Фейсбуке. По словам подруги, Малашенко страдал от затяжной депрессии, связанной с разводом и разделом имущества.

Сооснователь телеканала НТВ покончил с собой в возрасте 64 лет в своем доме в Испании. Тело Малашенко нашла экономка. По словам друзей семьи, все обстоятельства смерти указывали на то, что покойный добровольно расстался с жизнью.

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