Эсминец ВМС США с крылатыми ракетами "Томагавк" зашел в Балтийское море

СЕГОДНЯ 15:30 2019-02-26T15:30:53+03:00

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Ракетный эсминец Военно-морских сил США "Грейвли", пройдя пролив Большой Бельт, вошел в воды Балтийского моря. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на мониторинговые данные западных морских ресурсов. В настоящее корабль идет вдоль германского побережья.

Флагман Первой постоянной военно-морской группы НАТО может нести до 56 крылатых ракет "Томагавк". Их дальность действия может достигать 1,6 тыс. км. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на мониторинговые данные западных морских ресурсов.

В этом году корабль уже второй раз заходит в Балтийское море. Первый раз он был замечен там в январе. Как сообщал сайт kp.ru, 21 января Национальный центр управления обороны Минобороны РФ проинформировал о сопровождении российскими Военно-морскими силами американского эсминца.

Пару дней назад в морской порт Одессы вошел американский ракетный эсминец "Дональд Кук". Предположительно корабль будет находиться там в течение трех дней - до 27 февраля. Не исключено, что он примет участие в международных учениях.

ИСТОЧНИК KP.RU