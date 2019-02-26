В Сети появилась петиция с требованием допустить Maruv на Евровидение от Украины

СЕГОДНЯ 18:29 2019-02-26T18:29:03+03:00

Фанаты назвали контрактом с дьяволом соглашение, в котором говорилось, что певица отменит все свои шоу и выступления в России

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На онлайн-платформе change.org появилась петиция с требованием предоставить Maruv возможность принять участие в песенном конкурсе Евровидение-2019. В тексте петиции утверждается, что контракт певицы, в котором говорилось, что она отменит все свои предстоящие шоу и выступления в России фанаты назвали контрактом с дьяволом.

«Maruv была выбрана представителем Украины на Евровидении 2019, однако вещательная компания попросила, чтобы Maruv подписала контракт, в котором говорилось, что она отменит все свои предстоящие шоу и выступления в России. Maruv раскрыла некоторые подробности о контракте, и фанаты считают, что это больше похоже на контракт с дьяволом, так как он ограничивает свободу слова и передвижения певицы», - говорится в петиции.

На change.org также зарегистрирована петиция с требованием дисквалификации украинского вещателя с Евровидения-2019. Составители петиции просят наказать и оштрафовать или запретить UA: Первый принимать участие в этом выпуске конкурса. В качестве альтернативы они предложили позволить певице представлять Украину на песенном конкурсе.

«Maruv подверглась несправедливому контракту, что поставило под угрозу ее карьеру в обмен на место на сцене "Евровидения". Это справедливо? Нужно ли заставлять художника отменять шоу для конкурса, который считается неполитическим? Как заядлый наблюдатель конкурса, я призываю Европейский вещательный союз и его членов. UA: Первый немедленно наказать и оштрафовать или запретить UA: Первый принимать участие в этом выпуске конкурса», - говорится в петиции.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по итогам зрительского голосования в финале национального отбора на конкурс победила певица Анна Корсун, которая выступает под псевдонимом Maruv. Однако НОТУ, которая принимает окончательное решение о том, кто будет представлять Украину на «Евровидение», потребовала, чтобы девушка ради поездки на конкурс отказалась от гастролей в России. Анна уже была готова согласиться, но ей отказали в выступлении на «Евровидении - 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU