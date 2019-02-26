Украина может отказаться от участия в «Евровидении – 2019»

26 Февр. 23:55 2019-02-27T00:13:59+03:00

На Украине допустили отказ от участия в «Евровидении» в этом году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С таким предложением выступила НОТУ, отметив, что песенный конкурс в Незалежной приобрел особую политизацию

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В этом году Киев может отказаться от участия в международном песенном конкурсе «Евровидения». По крайней мере, такой возможности не исключили в Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), которая принимает окончательное решение о том, кто будет представлять страну в Израиле.

«Конкурс приобрел такую политизацию, и общество болезненно воспринимает возможность высказаться раз в год на международной арене. Возможно, целесообразно рассмотреть отмену участия Украины в этом году», - заявила член правления компании Александра Кольцова в эфире «Пятого канала».

Она добавила, что НОТУ пообщается с исполнителями, и «если это будет наше общее с артистами решение, мы проконсультируемся с продюсерами, которые организовывали шоу».

Напомним, как писал сайт kp.ru, по итогам зрительского голосования в финале национального отбора на конкурс победила певица Анна Корсун, которая выступает под псевдонимом Maruv. Однако украинские политики потребовала, чтобы девушка ради поездки на конкурс отказалась от гастролей в России.

В итоге Анна отказалась представлять страну на «Евровидении – 2019», а потом такое же решение приняла и группа Freedom-jazz girls band, занявшая в национальном отборе второе место. Коллектив мог поехать в Тель-Авив вместо певицы Maruv. Теперь комиссия может предложить бесхозную путевку на конкурс «бронзовому призеру» зрительского голосования – группе Kazka.

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Певица Maruv представит Украину на "Евровидении - 2019".MARUV Siren Song (Bang!) Финал Национального отбора на Евровидение-2019

ИСТОЧНИК KP.RU