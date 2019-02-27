Эксперты считают, что Китай готов к технологической "холодной" войне с США

СЕГОДНЯ 08:17 2019-02-27T08:17:39+03:00

Изменить размер текста: A A

КНР сможет оказать достойное сопротивление Соединенным Штатам в случае развязывания "холодной" войны в технологической сфере. Такого мнения придерживаются китайские эксперты.

"Даже если холодная война между Китаем и США в технологической сфере все же произойдет, Китай будет более подготовлен, чем США", - считает исполнительный директор новостного сайта cctime.com Сян Лиган.

По его словам, уже сейчас республика владеет ведущими промышленными кластерами и производит порядка 90% всех смартфонов в мире, а потому у нее есть огромный потенциал. Топ-менеджер считает, что в скором будущем КНР даже займет первое место в сфере разработок связи 5G и технологий искусственного интеллекта.

Его позицию поддерживает и председатель Всемирной организации зеленого дизайна Ши Дингуан. Глава объединения уверен, что чем больше внешнее давление на Китай, тем сильнее становится его инновационный потенциал.

"Это оправдано увеличивающимися расходами страны на развитие технологий и научные исследования", - цитирует Дингуана газета Global Times.

Сайт kp.ru писал о том, что в последние годы американские власти активно обвиняют КНР и китайские компании в шпионаже, краже коммерческих тайн и других подобных преступлениях. В руководстве самих предприятий уже обвинили США в развязывании геополитической кампании.

ИСТОЧНИК KP.RU