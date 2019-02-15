Huawei обвинила США в развязывании геополитической кампании

СЕГОДНЯ 17:14 2019-02-15T17:14:18+03:00

В Huawei считают, что США проводят против них геополитическую кампанию Фото: REUTERS

Вашингтон призывает другие страны не использовать китайские гаджеты, однако мотивы таких действий довольно неоднозначны

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Соединенные Штаты развязали против Huawei настоящую "тактическую и геополитическую кампанию". К такому выводу пришел вице-президента китайской фирмы по производству смартфонов и другой техники Сюй Чжицзюнь.

Он указал на то, что американцы требуют от других стран отказаться от использования продукции Huawei, при этом мотивы таких действий неоднозначны. Сам Вашингтон утверждает, что гаджеты производства китайской компании угрожают безопасности личных данных граждан, однако в руководстве предприятия придерживаются другой точки зрения.

"Некоторые считают, что когда эти (третьи) страны начинают использовать оборудование Huawei, для ведомств США затрудняется доступ к сбору сведений об этих странах", - цитирует газета ChinaDaily Сюй Чжицзюня.

Напомним, что еще в начале прошлого года правительство США обвинило производителей КНР в создании так называемых "бэкдоров" в своих устройствах с целью последующего шпионажа, а Пентагон запретил служащим военных баз использовать смартфоны Huawei и ZTE.

После в адрес китайских компаний поступали и другие претензии, которые не находили своего подтверждения, а в конце 2018-го в Канаде по запросу Штатов задержали финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу. Девушку обвинили в нарушении санкций против Ирана, промышленном шпионаже и других преступлениях. Кроме того, как писал сайт kp.ru компанию заподозрили в краже коммерческой тайны.

ИСТОЧНИК KP.RU