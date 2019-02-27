В Каире поезд врезался в платформу и загорелся: погибли не менее 24 человек

СЕГОДНЯ 12:42 2019-02-27T12:42:22+03:00

Огонь стремительно распространился по территории вокзала и люди в панике пытались покинуть здание [видео]

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Серьезная железнодорожная авария произошла в египетской столице в среду, 27 февраля. Один из пассажирских поездов столкнулся с неким препятствием на путях, после чего врезался в крытую платформу станции Рамсис и загорелся.

Очевидцы сообщают о том, что в составе прогремел взрыв, а потом огонь перекинулся на вокзал и начал стремительно распространяться. Пассажиры начали паниковать и не сразу покинули здание, из-за чего многие из них надышались угарным газом.

В Каире поезд сошел с рельсов и загорелся.

На данный момент известно о 50 пострадавших. Еще как минимум 24 человека погибли. На месте инцидента работают врачи скорой помощи, а также пожарные.

Здание главного вокзала Каира эвакуировано. Движение поездов приостановлено, передает "Шурук-ньюз". Есть ли среди жертв иностранцы, не сообщается.

Сайт kp.ru писал о том, что похожий инцидент произошел в декабре прошлого года в другой курортной стране - Турции. Тогда скоростной состав сошел с рельсов, что спровоцировало опрокидывание нескольких вагонов. Также был разрушен расположенный над путями пешеходный мост. Погибли 9 человек, еще около полусотни получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU