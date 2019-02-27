В Каире поезд врезался в платформу и загорелся: погибли не менее 24 человек
Серьезная железнодорожная авария произошла в египетской столице в среду, 27 февраля. Один из пассажирских поездов столкнулся с неким препятствием на путях, после чего врезался в крытую платформу станции Рамсис и загорелся.
Очевидцы сообщают о том, что в составе прогремел взрыв, а потом огонь перекинулся на вокзал и начал стремительно распространяться. Пассажиры начали паниковать и не сразу покинули здание, из-за чего многие из них надышались угарным газом.
В Каире поезд сошел с рельсов и загорелся.
На данный момент известно о 50 пострадавших. Еще как минимум 24 человека погибли. На месте инцидента работают врачи скорой помощи, а также пожарные.
Здание главного вокзала Каира эвакуировано. Движение поездов приостановлено, передает "Шурук-ньюз". Есть ли среди жертв иностранцы, не сообщается.
Сайт kp.ru писал о том, что похожий инцидент произошел в декабре прошлого года в другой курортной стране - Турции. Тогда скоростной состав сошел с рельсов, что спровоцировало опрокидывание нескольких вагонов. Также был разрушен расположенный над путями пешеходный мост. Погибли 9 человек, еще около полусотни получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU