В Кремле крайне обеспокоены ситуацией в отношения Индии и Пакистана
Москва следит за ситуацией в отношениях Индии и Пакистана и крайне обеспокоена поступающими новостями. Соответствующие заявление журналистам сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментирую сообщения из Исламабада о том, что два самолёта индийских ВВС были сбиты после пересечения границы исламской республики.
«Безусловно, следят», - отметил пресс-секретарь президента.
«Мы крайне обеспокоены в связи с поступающими новостями. Очень внимательно отслеживаем обстановку и, конечно, призываем все стороны к сдержанности», - сказал Песков.
Песков также обратил внимание на то, что уже было соответствующее заявление Министерства иностранных дел РФ.
Напомним, что ранее в среду, 27 февраля, Пакистан сбил сразу несколько индийских самолетов, которые нарушили воздушное пространство страны в районе штата Кашмир. Позже военнослужащие Пакистана арестовали пилота одного из сбитых накануне индийских самолетов. Сайт kp.ru также писал о том, что спустя некоторое время стало известно об ответном ударе Нью-Дели.
ИСТОЧНИК KP.RU