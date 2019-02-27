2019-02-27T13:31:30+03:00
Политика

В Кремле крайне обеспокоены ситуацией в отношения Индии и Пакистана

Пресс-секретарь президента России заявил, что в Москве внимательно следят за сообщениями, поступающими из Исламабада
Елена Гильманова
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: REUTERS
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Москва следит за ситуацией в отношениях Индии и Пакистана и крайне обеспокоена поступающими новостями. Соответствующие заявление журналистам сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментирую сообщения из Исламабада о том, что два самолёта индийских ВВС были сбиты после пересечения границы исламской республики.

«Безусловно, следят», - отметил пресс-секретарь президента.

«Мы крайне обеспокоены в связи с поступающими новостями. Очень внимательно отслеживаем обстановку и, конечно, призываем все стороны к сдержанности», - сказал Песков.

Песков также обратил внимание на то, что уже было соответствующее заявление Министерства иностранных дел РФ.

Напомним, что ранее в среду, 27 февраля, Пакистан сбил сразу несколько индийских самолетов, которые нарушили воздушное пространство страны в районе штата Кашмир. Позже военнослужащие Пакистана арестовали пилота одного из сбитых накануне индийских самолетов. Сайт kp.ru также писал о том, что спустя некоторое время стало известно об ответном ударе Нью-Дели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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