Трамп и Ким Чен Ын запланировали подписание совместного соглашения

СЕГОДНЯ 19:14 2019-02-27T19:14:19+03:00

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Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын намерены совместно подписать некое соглашение в рамках саммита в Ханое в четверг, 28 февраля. Соответствующие сообщение сделал в среду, 27 февраля, Белый дом.

Согласно обнародованному рабочему графику Трампа на 28 февраля, лидеры США и КНДР собираются в этот день в 14:05 по местному времени (10:05 мск) «принять участие в церемонии подписания совместного соглашения». В Белом доме не уточняют характер документа.

Сам Трамп назвал встречу и ужин с Ким Чен Ыном «великолепными», а диалог «очень хорошим. «С нетерпением жду продолжения наших дискуссий завтра», - написал он на своей странице в Twitter.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694402" frameborder="0"></iframe> Рукопожатие Трампа и Ким Чен Ына на встрече в Ханое.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду, 27 февраля, президент США и северокорейский лидер начали двухдневную встречу в столице Вьетнама - городе Ханое. В среду 40-минутная встреча Трампа и Ким Чен Ына во вьетнамском Ханое завершилась ужином. Как ожидается, основная часть саммита США - КНДР пройдет в четверг, 28 февраля

ИСТОЧНИК KP.RU