Трамп и Ким Чен Ын запланировали подписание совместного соглашения
Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын намерены совместно подписать некое соглашение в рамках саммита в Ханое в четверг, 28 февраля. Соответствующие сообщение сделал в среду, 27 февраля, Белый дом.
Согласно обнародованному рабочему графику Трампа на 28 февраля, лидеры США и КНДР собираются в этот день в 14:05 по местному времени (10:05 мск) «принять участие в церемонии подписания совместного соглашения». В Белом доме не уточняют характер документа.
Сам Трамп назвал встречу и ужин с Ким Чен Ыном «великолепными», а диалог «очень хорошим. «С нетерпением жду продолжения наших дискуссий завтра», - написал он на своей странице в Twitter.
Рукопожатие Трампа и Ким Чен Ына на встрече в Ханое.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду, 27 февраля, президент США и северокорейский лидер начали двухдневную встречу в столице Вьетнама - городе Ханое. В среду 40-минутная встреча Трампа и Ким Чен Ына во вьетнамском Ханое завершилась ужином. Как ожидается, основная часть саммита США - КНДР пройдет в четверг, 28 февраля
ИСТОЧНИК KP.RU