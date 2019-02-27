2019-02-27T20:17:29+03:00
Политика

Путин выразил соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой в Каире

По последним данным, в результате ЧП в египетской столице погибли 28 человек [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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В среду, 27 февраля, президент РФ Владимир Путин направил своему египетскому коллеге Абдельфаттаху Сиси телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате железнодорожной катастрофы, произошедшей на центральном вокзале Каира.

«Примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий железнодорожной катастрофы, произошедшей на центральном вокзале Каира», - говорится в послании, текст которого приводится на сайте Кремля.

Также глава нашего государства отметил, что в России «разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких», а также «надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду в египетской столице произошла серьезная железнодорожная авария. Там один из пассажирских поездов врезался в крытую платформу станции Рамсис и загорелся. При этом от столкновения взорвался топливный бак, после чего огонь быстро распространился по территории вокзала. По последним данным, в результате ЧП погибли 28 человек, и еще более 50 пострадали.

В Каире поезд сошел с рельсов и загорелся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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