Вашингтон и Пхеньян выступают за обоюдное открытие представительств
США и КНДР поддерживают идею обоюдного открытия представительств своих государств в Вашингтоне и Пхеньяне. Об этом в ходе саммита США-КНДР заявили Дональд Трамп и Ким Чен Ын.
"В обе стороны, это хорошая идея", - заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов о возможности открытия представительства США в Пхеньяне. "Мы бы приветствовали такой шаг", - добавил Ким Чен Ын.
Лидер Северной Кореи также вновь высказался в поддержку денуклеаризации Корейского полуострова. "Если бы у меня не было такого желания, меня бы здесь не было", - подчеркнул Ким Чен Ын. Президент США, в свою очередь, говоря о возможности заключения мирного договора, который формально завершит Корейскую войну (1950-1953), заявил, что "всего за один-два дня этого не сделать".
Второй саммит США-КНДР стартовал в среду, 27 февраля, в Ханое. По состоянию на утро четверга, Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели встречу тет-а-тет, после чего состоялись переговоры делегаций в расширенном составе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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