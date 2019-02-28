На Земле усилилась магнитная буря

СЕГОДНЯ 10:20 2019-02-28T10:20:38+03:00

Медики также считают, что в условиях магнитной бури могут дать о себе знать заболевания сердечно-сосудистой системы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В ночь на 28 февраля на Землю обрушился мощный космический шторм. Стихия спровоцировала усиление магнитной бури, причем сила аномалии достигла максимально возможных отметок.

Последствия от явления будут ощущаться в столичном регионе. В частности, атмосферное давление в столице упало до 725 миллиметров ртутного столба. По данным специалистов, аномальные явления будут наблюдаться в столице до 2 марта.

Ранее сайт kp.ru публиковал "инструкцию по выживанию" в условиях магнитной бури. В частности, в условиях аномалий, связанных с атмосферным давлением, не рекомендуется резко вставать с постели и не подвергать себя слишком сильным физическим и умственным нагрузкам. Медики также считают, что в условиях магнитной бури могут дать о себе знать заболевания сердечно-сосудистой системы; этот факт необходимо учитывать.

ИСТОЧНИК KP.RU