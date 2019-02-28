Трамп рассказал о досрочно завершившемся саммите США-КНДР

СЕГОДНЯ 11:07 2019-02-28T11:07:41+03:00

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не будет подписывать соглашение с Северной Кореей Фото: REUTERS

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не будет подписывать соглашение с Северной Кореей. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, посвященной итогам завершившегося саммита.

"Мы подумали - я подумал и госсекретарь Помпео подумал, что не было бы хорошо что-то подписывать", - заявил Трамп. Президент Соединенных Штатов также упомянул тему снятия санкций, наложенных на Северную Корею; по его словам, ограничения пока останутся в силе.

"Они [КНДР] хотели снятия всех санкций, но мы не могли на это пойти. Они хотели провести денуклеаризацию крупной части территории, чего мы тоже хотели, но мы не можем отказаться взамен от всех санкций", - заявил Трамп. "Все санкции сохраняются", - добавил он.

Вместе с тем президент США подчеркнул, что санкции не являются причиной разногласий, возникших между ним и Ким Чен Ыном. "Они хотели пойти на уступки в определенных сферах, но не в тех, где мы хотели", - добавил Трамп.

Глава пресс-службы Белого дома Сара Сандерс, в свою очередь, ранее сообщила, что лидерам США и Северной Кореи не удалось подписать соглашение, заключение которого планировалось ранее. По ее словам, встреча лидеров была "хорошей и продуктивной", а контакты между Вашингтоном и Пхеньяном будут продолжены.

Второй в истории саммит США-КНДР стартовал в Ханое в среду, 27 февраля. Ранее сайт kp.ru сообщал, что лидеры обеих стран поддержали возможное обоюдное открытие представительств в Вашингтоне и Пхеньяне.

ИСТОЧНИК KP.RU