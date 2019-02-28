Росрыболовство объяснило неравномерные квоты на вылов рыбы между Россией и Украиной

СЕГОДНЯ 19:20 2019-02-28T19:20:03+03:00

В Росрыбаловстве объяснили разницу в квотах по вылову рыбы в Азовском море. ФОТО: Росрыбаловство

В пресс-службе ведомства отметили, что это обусловлено востребованностью того или иного вида биоресурсов в конкретной стране

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В Росрыболовстве объяснили почему протокол о вылове рыбы в Азовском море, согласованный Россией и Украиной, предоставляет ряд преимуществ на некоторые позиции соседней стране. В частности, в государственном агентстве рыбного хозяйства Украины отметили, что квоты на вылов бычка составляют 9 и 6 тонн, не в пользу РФ.

Это объясняется тем, что в России данный вид рыбы не так востребован, поясняют в ведомстве.

- Большая часть бычка выделялась украинским рыбакам и ранее, это не является новацией в документе, — ссылается агентство РИА Новости на пресс-службу Росрыболовства.

Лимиты на вылов других видов рыб выглядят так:

Хамса - 50 тысяч тонн,

Тюлька — 60 тысяч тонн,

Бычки — 15 тысяч тонн (6 тонн доля России, 9 - Украины),

Черноморско-азовская проходная сельдь — 320 тонн (доля России — 256 тонн, Украины — 64 тонны),

Пиленгас — 520 тонн,

Тарань — 550 тонн (доля России — 440 тонн, Украины — 110 тонн).

Остальные виды рыбы добываются в меньших объемах. По первым позициям, где нет разделения на объемы, промысел ведется исходя из обмена информацией между сторонами. Ведомства предоставляют друг другу данные об объемах и просчитывают общий остаток квоты.

Когда общий объем выловленной рыбы достигнет 95%, промысел останавливается для обеих сторон. Дальнейшее распределение ведет рабочая группа.

Многие политики отмечают, что данный протокол будет нежизнеспособным, потому что происходит смешивание экономических и политических аспектов, что делать крайне недопустимо, пишет газета «Известия» со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по международным делам Ольгу Тимофееву.

Сайт kp.ru писал, что в Совете Федерации предостерегают Киев от попыток перевести мирное сотрудничество в очередную историю с ущемлением прав. Украине стоит помнить, что Азовское море – это внутренние воды двух государств.

ИСТОЧНИК KP.RU