2019-02-28T22:47:22+03:00
В мире

Трамп заявил о том, что США продолжат переговоры с КНДР

Американский президент провел переговоры по телефону с японским премьером Синдзо Абэ
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Трамп заявил о том, что США продолжат переговоры с КНДРТрамп заявил о том, что США продолжат переговоры с КНДРФото: REUTERS
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Президент Дональд Трамп заявил в телефонном разговоре с японским премьер - министром Синдзо Абэ и южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином, что США продолжат переговоры с КНДР.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын покинули место проведения саммита США-КНДР до его завершения. Также сообщается, что в ходе официального мероприятия "не было заключено никаких соглашений" между двумя странами.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Кремль не увидел гибкости сторон на саммите США-КНДР. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, практика небольших шагов на встречу друг к другу пока не сработала.

Также американский глава Дональд Трамп заявил о вере в невиновность Ким Чен Ына в гибели американского студента Отто Вомбиера в 2017 году. Президент США подчеркнул, что лидер Северной Кореи не знал о случившемся инциденте

Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите.

ИСТОЧНИК KP.RU

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