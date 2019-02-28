28 Февр. 22:36 2019-02-28T22:47:22+03:00

Трамп заявил о том, что США продолжат переговоры с КНДР Фото: REUTERS

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Президент Дональд Трамп заявил в телефонном разговоре с японским премьер - министром Синдзо Абэ и южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином, что США продолжат переговоры с КНДР.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын покинули место проведения саммита США-КНДР до его завершения. Также сообщается, что в ходе официального мероприятия "не было заключено никаких соглашений" между двумя странами.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Кремль не увидел гибкости сторон на саммите США-КНДР. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, практика небольших шагов на встречу друг к другу пока не сработала.

Также американский глава Дональд Трамп заявил о вере в невиновность Ким Чен Ына в гибели американского студента Отто Вомбиера в 2017 году. Президент США подчеркнул, что лидер Северной Кореи не знал о случившемся инциденте

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694586" frameborder="0"></iframe> Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите.

ИСТОЧНИК KP.RU