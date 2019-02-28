Трамп заявил о том, что США продолжат переговоры с КНДР
Президент Дональд Трамп заявил в телефонном разговоре с японским премьер - министром Синдзо Абэ и южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином, что США продолжат переговоры с КНДР.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын покинули место проведения саммита США-КНДР до его завершения. Также сообщается, что в ходе официального мероприятия "не было заключено никаких соглашений" между двумя странами.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Кремль не увидел гибкости сторон на саммите США-КНДР. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, практика небольших шагов на встречу друг к другу пока не сработала.
Также американский глава Дональд Трамп заявил о вере в невиновность Ким Чен Ына в гибели американского студента Отто Вомбиера в 2017 году. Президент США подчеркнул, что лидер Северной Кореи не знал о случившемся инциденте
Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите.
ИСТОЧНИК KP.RU