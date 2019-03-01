2019-03-01T08:14:13+03:00
Общество

Осужденного в США летчика Ярошенко обвинили в нападении в тюрьме

Заключенный отрицает все обвинения, а его супруга обратилась за помощью к Татьяне Москальковой
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Константина Ярошенко обвинили в нападении в тюрьме США. ФОТО: семейный архив герояКонстантина Ярошенко обвинили в нападении в тюрьме США. ФОТО: семейный архив героя
Изменить размер текста:

Российского летчика Константина Ярошенко, который отбывает 20 летний срок в США, обвинили в новом преступлении. Администрация тюрьмы инкриминирует ему нападение с использованием холодного оружия. Сам Ярошенко отрицает данные факты, уверяя, что его пытаются подставить и специально устраивают провокации.

— 7 февраля было совершено нападение. Пока не ясно кто пострадал: заключенный или охранник. Через неделю меня вызвали на допрос и интересовались чем я занимался в этот день. Ходят слухи, что напали на офицера тюрьмы, - рассказал Ярошенко.

Россиянин уверен, что дело сфабриковано. Сначала его пытались обвинить в организации бунта в колонии, а когда фактов оказалось недостаточно, то появилась история с нападением.

Жена россиянина Виктория Ярошенко обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой оказать содействие в переводе Константина в пенитенциарное учреждение «Алленвуд», штат Пенсильвания, так как у задержанного сильно ухудшилось состояние здоровья.

- Здоровье мужа сильно ухудшилось. В «Данбери» сильно ужесточили условия и это спровоцировало бунт. Теперь мужа подозревают в нападении. А что будет дальше? На него наложат другие санкции, увеличат срок? Мы очень переживаем,- говорит Виктория Ярошенко газете «Известия».

Российского летчика арестовали в 2010 году. Он был похищен американскими спецслужбами по обвинению в сговоре с целью контрабанды наркотиков. О задержании, которое происходило на территории третьей страны, Вашингтон Москву не уведомил.

В сентябре 2018 года жена российского летчика Виктория вместе с дочерью Екатериной впервые за 7 лет смогли встретиться с Константином.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Очередная выходка Порошенко попала на видео: президент ущипнул за нос незнакомого мужчину
Экс-адвоката Трампа снова допросят в Конгрессе США
Страны БРИКС разработают единую платежную систему
На салатовой ветке московского метро произошел сбой
Системы С-500 поступят в российские войска в ближайшее время
Климкин считает, что Россия и Белоруссия произошли от Украины
В Венесуэле сообщили, что их военным обещали $20 тыс. за дезертирство
Трамп и Ким Чен Ын договорились о новой встрече
Более 30 россиян не могут покинуть Дели из-за конфликта Индии и Пакистана
Погода в Москве на 1 марта 2019 года: местами возможна метель
Звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Люк Перри госпитализирован с инсультом
Небензя: СБ ООН превращается в угрозу миру из-за США
В США посчитали время подлета российских ракет "Авангард"
ExxonMobil обнаружила на Кипре крупное месторождение газа
Трамп приказал допустить своего зятя к секретной информации США
Умер младший брат президента США Ричарда Никсона
В России цифровая маркировка сигарет стала обязательной
В Москве сотрудник ДПС погиб при оформлении ДТП
Ким Чен Ын на саммите в Ханое попросил снять часть санкций с КНДР
США предостерегли Украину от повторных провокаций в Керченском проливе
Совбез ООН не поддержал российский вариант резолюции по Венесуэле
США заплатят миллион долларов за сына бен Ладена
Самолет Трампа по пути из Ханоя приземлился на Аляске для дозаправки
Россия выделила ООН средства на разминирование Сирии