Осужденного в США летчика Ярошенко обвинили в нападении в тюрьме
Российского летчика Константина Ярошенко, который отбывает 20 летний срок в США, обвинили в новом преступлении. Администрация тюрьмы инкриминирует ему нападение с использованием холодного оружия. Сам Ярошенко отрицает данные факты, уверяя, что его пытаются подставить и специально устраивают провокации.
— 7 февраля было совершено нападение. Пока не ясно кто пострадал: заключенный или охранник. Через неделю меня вызвали на допрос и интересовались чем я занимался в этот день. Ходят слухи, что напали на офицера тюрьмы, - рассказал Ярошенко.
Россиянин уверен, что дело сфабриковано. Сначала его пытались обвинить в организации бунта в колонии, а когда фактов оказалось недостаточно, то появилась история с нападением.
Жена россиянина Виктория Ярошенко обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой оказать содействие в переводе Константина в пенитенциарное учреждение «Алленвуд», штат Пенсильвания, так как у задержанного сильно ухудшилось состояние здоровья.
- Здоровье мужа сильно ухудшилось. В «Данбери» сильно ужесточили условия и это спровоцировало бунт. Теперь мужа подозревают в нападении. А что будет дальше? На него наложат другие санкции, увеличат срок? Мы очень переживаем,- говорит Виктория Ярошенко газете «Известия».
Российского летчика арестовали в 2010 году. Он был похищен американскими спецслужбами по обвинению в сговоре с целью контрабанды наркотиков. О задержании, которое происходило на территории третьей страны, Вашингтон Москву не уведомил.
В сентябре 2018 года жена российского летчика Виктория вместе с дочерью Екатериной впервые за 7 лет смогли встретиться с Константином.
ИСТОЧНИК KP.RU