Очередная выходка Порошенко попала на видео: президент ущипнул за нос незнакомого мужчину

СЕГОДНЯ 09:08 2019-03-01T09:08:46+03:00

На кадрах видно, что "атакованному" избирателю явно не понравилось такое отношение [видео]

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Президент Украины Петр Порошенко вновь оказался в центре довольно странной ситуации. В этот раз в Сети появилось видео, на котором политик хватает за нос абсолютно незнакомого ему человека.

Инцидент произошел на встрече главы государства с избирателями в Запорожье. На кадрах видно, как Порошенко проходит мимо толпы, хлопает по плечу стоящего рядом с ним мужчину, а после неожиданно щипает его за нос. "Атакованный" избиратель тут же одергивает голову, а президент продолжает идти вдоль толпы с широкой улыбкой на лице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694726" frameborder="0"></iframe> «Ты без шапки? Тогда за нос ущипну»: Порошенко и галантные манеры-2.

"Неуважение к людям со стороны президента является систематическим явлением. Это вообще какой-то шок", - написала у себя в Facebook журналистка Татьяна Высоцкая, которая и опубликовала видео.

При этом ранее она же распространила ролик, на котором Порошенко снимает шапку со стоящей в толпе девушки. Сайт kp.ru писал о том, что данный инцидент произошел также в Запорожье. Украинка задала политику какой-то вопрос, а тот в ответ снял шапку с ее головы. От испуга девушка даже ударила президента по руке. Позже в администрации главы государства заявили, что он сделал это случайно.

ИСТОЧНИК KP.RU