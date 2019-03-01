NASA и "Роскосмос" согласовали протокол полета Crew Dragon к МКС

СЕГОДНЯ 11:52 2019-03-01T11:52:16+03:00

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Представители NASA и "Роскосмоса" смогли договориться относительно условий проведения запуска нового космического корабля Crew Dragon американской компании SpaceX к Международной космической станции. По словам заместителя руководителя программы МКС в национальном агентстве США Джоэла Монтелбано, стороны обсудили все озабоченности российского ведомства и подписали протокол.

Так, например, специалистов "Роскосмоса" волновала ситуация, при которой программное обеспечение Crew Dragon может не сработать при стыковке со станцией. В результате было решено полностью прекратить этот процесс в случае отклонения режима сближения от штатного.

Стоит отметить также, что это будет первая в истории стыковка Dragon 2 с орбитальной станцией без использования канадской руки-манипулятора Canadarm на американском сегменте. Согласно данным ТАСС, запуск корабля состоится уже 2 марта 2019 года.

Сайт kp.ru писал о том, что Crew Dragon является модификацией грузового летательного аппарата Dragon, с помощью которого ранее уже совершалась доставка грузов на МКС.

ИСТОЧНИК KP.RU