Большинство немцев высказалось в поддержку "Северного потока-2"
Очередной опрос общественного мнения показал, что большая часть жителей Германии по-прежнему поддерживает строительство газопровода "Северный поток-2", который должен будет поставлять топливо с территории России в ФРГ.
Так, в пользу российско-немецкого проекта высказались 56% респондентов, а против проголосовали лишь 16%. Остальные опрошенные (27%) не смогли определиться с позицией или воздержались от ответа.
При этом, как уточняет Hannoversche Allgemeine, в опросе приняли участие 2058 граждан ФРГ. Результаты предоставил Институт исследования общественного мнения YouGov.
Напомним, что сайт kp.ru уже публиковал опрос немцев на тему "Северного потока-2" в конце января текущего года. Тогда в поддержку проекта выступили 73% граждан Германии, а негативное отношение к газопроводу составило 16%.
ИСТОЧНИК KP.RU