Мария Захарова: украинцы — это великий народ, который был предан собственными политиками

СЕГОДНЯ 20:07 2019-03-01T20:11:48+03:00

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Трагедия Украины заключается в том, что на протяжении всех более чем двух десятилетий независимости этой страны, там не нашлось ни одного серьезного политика, который бы думал о стране глобально и действовал, исходя из интересов народа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которую цитирует kp.ru. Фрагменты беседы с дипломатом прозвучали в эфире Радио "Комсомольская правда".

«Трагедия Украины заключается в том, что на протяжении всех более чем двух десятилетий независимости и суверенитета этого государства, там не нашлось ни одного серьезного политика, который бы думал о стране глобально и действовал, исходя из интересов народа. Это ряженые. Это люди, которые берут внешние атрибуты некоего национального государства, национальной общности, и, прикрываясь ими, проводят просто антиукраинскую политику», - сказала Захарова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694929" frameborder="0"></iframe> Мария Захарова про Украину.

При этом она подчеркнула, что украинский народ дал миру большое число великих людей - ученых, деятелей культуры и искусства.

«А украинский народ разнообразен и велик. Это народ, давший миру, в том числе нашему общему пространству, огромное количество великих людей. Это и ученые, это и деятели культуры, искусства, это полководцы. Это великий народ. Но это народ, который был предан собственными политиками», - добавила дипломат.

Она также рассказала, что в ее семье много людей с украинской фамилией, а дедушка по материнской линии был наполовину украинцем.

«У нас всю жизнь пели украинские песни, был действительно колорит соединения культур. Это для меня сейчас соединение культур. Мне кажется, наше старшее поколение вообще не делит эту культуру. Это какой-то синкретизм такой, то есть даже, может, ощущение единства культуры, единства в многообразии», - подчеркнула Захарова.

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ИСТОЧНИК KP.RU