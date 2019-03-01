Захарова: Россия ведёт собственное расследование «дела Скрипалей»

СЕГОДНЯ 20:03 2019-03-01T21:27:59+03:00

Мария Захарова обратила внимание, что каждый новый виток «дела Скрипалей» с вбросами приходился на очередные затруднения с «Брекситом» Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в большом интервью «Комсомольской правде», Россия пристально следит за ситуацией вокруг «дела Скрипалей»:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694920" frameborder="0"></iframe> Мария Захарова - о деле Скрипалей.

— Идет наше собственное [российское] следствие. И об этом не надо забывать. Если кому-то где-то кажется (на Западе ли, в Великобритании ли, в Вашингтоне, в Брюсселе), что Россия спускает эту тему на тормозах, то они очень сильно ошибаются. Думаю, эта ситуация и эта история будет доведены до своего логического завершения. Слишком сильны были обвинения, слишком драматичными были последствия, чтобы это все не заметить и перевернуть страницу, — цитирует Марию Захарову kp.ru. Фрагменты беседы с официальным представителем МИД РФ прозвучали в эфире Радио "Комсомольская правда".

Также дипломат обратила внимание, что каждый новый виток «дела Скрипалей» с вбросами приходился на очередные затруднения с «Брекситом» (выходом Британии из ЕС):

— Эта история выгодна и части американского истеблишмента, и части британского. По одной простой причине — бренд «российской угрозы» раскручен. Демонизация России отвечает внутриполитическим задачам и США, и Британии, — сказала в беседе с «КП» Захарова. — Посмотрите на «Брексит». Ситуация более чем сложная. Она не сложная, она так или иначе уже катастрофическая с точки зрения того, что те шаги правительства Терезы Мэй, которые предпринимаются, не устраивают ни внутреннее общество, ни британцев, ни международных партнеров. И, если вы отслеживали эту ситуацию (а мы отслеживаем), то все новые всплески по Скрипалям приходились на самые сложные дискуссионные вопросы по «Брекситу».

Напомним, 4 марта 2018 года в британском Солсбери неизвестно кто отравил проживавшего там международного шпиона Сергея Скрипаля вместе с дочерью Юлией. Лондон огульно обвинил в «химатаке» Москву, использовав это как повод для усиления санкций.

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ИСТОЧНИК KP.RU