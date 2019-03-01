Захарова заявила, что западные дипломаты жалуются на антироссийские санкции

СЕГОДНЯ 20:06 2019-03-01T21:27:16+03:00

Мария Захарова рассказала, что западные дипломаты и представители европейского бизнеса жалуются на условия, в которых они оказались после введения санкций Фото: Михаил ФРОЛОВ

По словам официального представителя МИД РФ, представители европейского бизнеса и политики сами страдают от санкционной политики в отношении России [эксклюзив kp.ru, видео]

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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что западные дипломаты и представители европейского бизнеса жалуются на условия, в которых они оказались после введения санкций в отношении РФ и принятых ответных мер.

«Вы представляете, с одной стороны – продовольственное эмбарго на сельскохозяйственную продукцию, вообще на продуктовые товары из Евросоюза, которые принесли им миллиардные издержки. Посчитали – прослезились, - цитирует Марию Захарову kp.ru. Фрагменты беседы с официальным представителем МИД РФ прозвучали в эфире Радио "Комсомольская правда".

Дипломат привела в пример фруктовое дерево, которое не может перестать плодоносить на время действия контрсанкций.

«А что такое сельскохозяйственная, в частности, продукция? Это дерево с апельсинами, ему нельзя сказать: давай пару лет с тобой отдохнем, а потом продолжим производить апельсины и поставлять их в тройном количестве, когда все придет к норме. Нет, ты должен за ним ухаживать каждый год. И ты должен понимать, что столько, сколько ты вложил в удобрения, в полив, в сбор урожая, ты должен получить прибыль не меньше... Что же им делать?», - отметила Захарова.

Она также затронула вопрос энергетического сотрудничества России и стран Евросоюза.

«Вы вообще представляете ситуацию в мире, когда европейцам предлагается дополнительный альтернативный способ для того, чтобы их отопить... И когда с другой стороны им говорят: нет, это вам не нужно, ну-ка быстро откажитесь. И когда они видят, что шаг за шагом на них оказывается давление с запада, со стороны еще более западной, со стороны, в частности, Вашингтона, через структуры брюссельские и так далее, которые направлены против них. А им это выдается как шаги, направленные им во благо. Это невыносимо, - говорят они», - подытожила официальный представитель МИД России.

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ИСТОЧНИК KP.RU