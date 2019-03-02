Глава РАН назвал смерть Жореса Алферова "невосполнимой потерей"

СЕГОДНЯ 11:36 2019-03-02T11:54:38+03:00

Смерть Жореса Алферова является огромной потерей не только для России, но и для всего научного сообщества Фото: Тимур ХАНОВ

Изменить размер текста: A A

Лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов внес огромный вклад в развитие технологий, а потому его смерть является невосполнимой потерей для научного сообщения. Такое заявление сделал президент Российской академии наук Александр Сергеев.

"Это невосполнимая потеря для нашей науки, и для всей страны. Жорес Иванович по своему вкладу и в мировую науку, и в развитие технологий, и по той роли, которую он играл в защите интересов российской науки - человек самого высокого калибра", - сказал глава РАН в эфире Радио "Комсомольская правда".

При этом Александр Михайлович подчеркнул, что его коллега был также ученым, активно развивающим сферу образования. Например, именно он создал Санкт-Петербургский академический университет. а потом на протяжении долгого времени возглавлял его.

"Жорес Иванович со всей своей энергией и активностью защищал науку и благодаря, во многом, именно его позиции мы нашу науку, прежде всего фундаментальную, сохранили в самые непростые годы", - подытожил Сергеев.

Напомним, как писал сайт kp.ru, российский ученый, лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов скончался в пятницу, 1 марта, в возрасте 88 лет. Академику не удалось дожить до своего очередного дня рождения всего несколько недель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694989" frameborder="0"></iframe> Умер Жорес Алфёров.

ИСТОЧНИК KP.RU