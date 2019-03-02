2019-03-02T11:54:38+03:00
Общество

Глава РАН назвал смерть Жореса Алферова "невосполнимой потерей"

Александр Сергеев рассказал Радио "Комсомольская правда" о том, каким человеком был российский академик
Екатерина БЕЛОКОНОВАВалерия ЛЫСЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Смерть Жореса Алферова является огромной потерей не только для России, но и для всего научного сообществаСмерть Жореса Алферова является огромной потерей не только для России, но и для всего научного сообществаФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов внес огромный вклад в развитие технологий, а потому его смерть является невосполнимой потерей для научного сообщения. Такое заявление сделал президент Российской академии наук Александр Сергеев.

"Это невосполнимая потеря для нашей науки, и для всей страны. Жорес Иванович по своему вкладу и в мировую науку, и в развитие технологий, и по той роли, которую он играл в защите интересов российской науки - человек самого высокого калибра", - сказал глава РАН в эфире Радио "Комсомольская правда".

При этом Александр Михайлович подчеркнул, что его коллега был также ученым, активно развивающим сферу образования. Например, именно он создал Санкт-Петербургский академический университет. а потом на протяжении долгого времени возглавлял его.

"Жорес Иванович со всей своей энергией и активностью защищал науку и благодаря, во многом, именно его позиции мы нашу науку, прежде всего фундаментальную, сохранили в самые непростые годы", - подытожил Сергеев.

Напомним, как писал сайт kp.ru, российский ученый, лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов скончался в пятницу, 1 марта, в возрасте 88 лет. Академику не удалось дожить до своего очередного дня рождения всего несколько недель.

Умер Жорес Алфёров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жорес Алфёров: досье KP.RU»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Порошенко решил повысить денежное обеспечение воюющим в Донбассе
Матч Реал Мадрид - Барселона: Серхио Рамос попал в заявку "Реала" на "Класико"
Украина хочет вернуть прах революционера Махно на родину
Ким Чен Ын покинул Вьетнам на своем бронепоезде
Причиной смерти Жореса Алферова стала сердечно-легочная недостаточность
SpaceX запустила беспилотный корабль Dragon-2 на МКС
Глава комитета Госдумы по образованию о смерти Алферова: "Колоссальная потеря"
В жилом доме в московском районе Марьино произошел пожар
В Твери арестовали отставного генерала, нанимавшего "мертвых душ"
Украинская певица Maruv получила премию «Прорыв года» в России
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве растает снег
Ученые впервые сняли на видео огромного паука, поедающего опоссума
Северокорейский министр вылетел на переговоры в Москву
Ким Чен Ын призвал Вьетнам к расширению сотрудничества с КНДР
Россия потратила 112 млрд рублей на создание комплекса "Ангара"
США заподозрили КНДР в попытках хищения средств через кибератаки
Овечкин забросил победную шайбу в матче «Кэпиталз» и «Айлендерс»
Родительская суббота в 2019 году отмечается в России 2 марта
США не против российской гумпомощи Венесуэле, но не через Мадуро
Китай выразил протест Канаде из-за начала экстрадиции финдиректора Huawei