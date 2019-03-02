Ким Чен Ын покинул Вьетнам на своем бронепоезде

СЕГОДНЯ 12:19 2019-03-02T12:19:50+03:00

Лидер КНДР может сделать остановку в Пекине во время возвращения в Пхеньян Фото: REUTERS

Путь до Пхеньяна по железной дороге составит более 4,1 тыс. км

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын покинул территорию Вьетнама и отправился обратно в Пхеньян на своем бронированном поезде.

Политик прибыл на железнодорожный вокзал Донгданг в провинции Лангшон в субботу, 2 марта, на автомобиле. При этом до отъезда он успел возложить венок к памятнику Павшим героям и посетить мавзолей первого президента Социалистической Республики Хо Ши Мина.

Стоит отметить, что путь от Вьетнама до столицы КНДР по железной дороге составляет более 4,1 тыс. км. Велика вероятность того, что, проезжая через Китай, Ким Чен Ын остановится в Пекине ради встречи с председателем республики Си Цзиньпином и проинформирует его об итогах переговоров с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что во время своего визита в Ханой северокорейский лидер встретился не только с американским коллегой, но и с руководством Вьетнама, в частности, с главой республики Нгуен Фу Чонгом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693875" frameborder="0"></iframe> Ким Чен Ын поехал на встречу с Трампом на бронепоезде.

ИСТОЧНИК KP.RU