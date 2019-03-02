2019-03-02T19:18:44+03:00
В мире

Министр обороны Венесуэлы заявил, что приказал «облегчить США процесс введения санкций»

Владимир Падрино Лопес иронично сообщил, что ранее распорядился направить в Вашингтон список высших офицеров венесуэльских вооруженных сил [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино ЛопесМинистр обороны Венесуэлы Владимир Падрино ЛопесФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 2 марта, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес иронично заявил о том, что приказал направить в США список высших офицеров национальных вооруженных сил, чтобы «облегчить Соединенным Штатам процесс введения санкций» против республики.

«Я приказал направить полный список высших офицеров и адмиралов вооруженных сил в Минфин США, чтобы облегчить им задачу вводить по квотам санкции против революционеров-защитников конституции и национального суверенитета», - написал Падрино Лопес в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 1 марта, США расширили санкции в отношении Венесуэлы, добавив в черных список шесть высокопоставленных венесуэльских силовиков. Кроме того, Вашингтон ввел визовые санкции против 49 представителей республики, закрыв им въезд на американскую территорию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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