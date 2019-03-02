2019-03-02T21:17:28+03:00
Политика

Лавров назвал условие участия РФ в переговорах с США по Венесуэле

В субботу глава МИД РФ провел телефонный разговор с американским госсекретарем Майком Помпео [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Министр иностранных дел РФ Сергей ЛавровМинистр иностранных дел РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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В субботу, 2 марта, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообщался по телефону с госсекретарем США Майком Помпео. Как выяснилось, главной темой переговоров стала ситуация вокруг Венесуэлы.

В частности, в ходе состоявшейся беседы глава российского внешнеполитического ведомства осудил американские угрозы в адрес законного руководства Венесуэлы. При этом он заметил, что эти угрозы «являются неприкрытым вмешательством во внутренние дела суверенного государства и грубейшим нарушением международного права».

«Подстрекательство и деструктивное внешнее воздействие, да еще под лицемерным предлогом оказания гуманитарной помощи, не имеет ничего общего с демократическим процессом», - приводит слова дипломата официальный сайт МИД РФ.

Кроме того, Лавров заявил о готовности Москвы к переговорам с Вашингтоном по Венесуэле при соблюдении устава ООН. «В связи с предложением Вашингтона о проведении двусторонних консультаций по венесуэльской тематике указано, что мы к этому готовы, но необходимо неукоснительно руководствоваться принципами устава ООН», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента. Причем Запад и ряд стран Латинской Америки практически сразу признали оппозиционера временным главой государства. Между тем Россия, Мексика, Китай, Турция и Индонезия выразили поддержку законному президенту страны Николасу Мадуро.

Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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