Трамп обвинил спецпрокурора по «делу России» в предвзятости
Президент США Дональд Трамп обвинил в предвзятости спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование пресловутого «российского вмешательства» в президентские выборы в Соединенных Штатах 2016 года.
Выступая на конференции консервативных кругов республиканцев в пригороде Вашингтона, глава Белого дома заявил, что у него с Мюллером существуют давние конфликты. В частности, Трамп напомнил, что в свое время он отказался назначить Мюллера директором ФБР, а также упомянул о отправленный им в отставку Джеймс Коми «является лучшим другом» Мюллера.
«И это лишь некоторые из конфликтов», - подчеркнул Дональд Трамп.
Говоря о подчиненных спецпрокурора, он назвал их «самыми злобными в истории Америки демократами», один из которых, по словам американского лидера, руководил фондом Хиллари Клинтон, а у другого «репутация, вероятно, хуже, чем у любого, кого я когда-либо видел», передает ТАСС.
Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что новый генпрокурор США Уильям Барр готовится объявить о завершении расследования мнимого «вмешательства» в президентские выборы 2016 года, которые Вашингтон упорно приписывает нашей стране. Между тем, никаких доказательств вымышленных попыток России повлиять на исход президентских выборов в США так и не было найдено.
ИСТОЧНИК KP.RU