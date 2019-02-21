CNN: Минюст США уже на следующей неделе может объявить о завершении расследования по «делу России»

СЕГОДНЯ 02:39 2019-02-21T02:51:26+03:00

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Новый генеральный прокурор и министр юстиции США Уильям Барр готовится объявить о завершении расследования пресловутого «вмешательства» в президентские выборы 2016 года, которые Вашингтон упорно приписывает нашей стране. Ожидается, что генпрокурор сделает такое заявление уже на следующей неделе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По их данным, после того, как Уильям Барр официально объявит об окончании проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером разбирательства, американский Минюст представит конгрессу «секретный отчет» об итогах и выводах расследования.

Ранее сайт kp.ru уже писал, что поиски «руки Москвы» влетели Вашингтону в копеечку. Стоит отметить, что никаких доказательств вымышленных попыток России повлиять на исход президентских выборов в США так и не было найдено.

Кстати, американские СМИ еще год назад выяснили, что расследование мнимого «российского вмешательства» началось с пьяной болтовни в баре.

ИСТОЧНИК KP.RU