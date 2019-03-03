2019-03-03T07:17:08+03:00
В мире

США и Южная Корея проведут военные учения 4 – 12 марта

Вместо отмененных решено провести маневры под названием «Альянс»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Военные Южной Кореи на совместных учениях с американцамиВоенные Южной Кореи на совместных учениях с американцамиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Утром в воскресенье, 3 марта, стало известно, что вместо отмененных совместных американо-южнокорейских военных учений Key Resolve и полевых маневров Foal Eagle Вашингтон с Сеулом решили провести другие учения, которые назвали «Альянс». Они пройдут с 4 по 12 марта.

Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея и Командования объединенных сил Южной Кореи и США.

«Dong Maeng, что в переводе означает «Альянс», – это учения, которые были преобразованы из проводимых весной Key Resolve и Foal Eagle», - цитирует издание текст заявления военачальников двух стран.

Отмечается, что главной целью этих маневров станет «отработка стратегических, операционных и тактических аспектов военных операций на Корейском полуострове».

Как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что Вашингтон и Сеул после второго саммита США – КНДР решили прекратить совместные учения.

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Саммит США - КНДР, который прошел 27-28 февраля в столице Вьетнама, официально не принес никаких результатов. Встреча президентов двух стран в Ханое закончилась без подписания совместного документа (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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