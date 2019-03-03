США и Южная Корея проведут военные учения 4 – 12 марта

СЕГОДНЯ 06:57 2019-03-03T07:17:08+03:00

Военные Южной Кореи на совместных учениях с американцами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Утром в воскресенье, 3 марта, стало известно, что вместо отмененных совместных американо-южнокорейских военных учений Key Resolve и полевых маневров Foal Eagle Вашингтон с Сеулом решили провести другие учения, которые назвали «Альянс». Они пройдут с 4 по 12 марта.

Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея и Командования объединенных сил Южной Кореи и США.

«Dong Maeng, что в переводе означает «Альянс», – это учения, которые были преобразованы из проводимых весной Key Resolve и Foal Eagle», - цитирует издание текст заявления военачальников двух стран.

Отмечается, что главной целью этих маневров станет «отработка стратегических, операционных и тактических аспектов военных операций на Корейском полуострове».

Как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что Вашингтон и Сеул после второго саммита США – КНДР решили прекратить совместные учения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ни рыба ни мясо: Трамп и Ын не договорились на саммите в Ханое и разъехались до обеда

Саммит США - КНДР, который прошел 27-28 февраля в столице Вьетнама, официально не принес никаких результатов. Встреча президентов двух стран в Ханое закончилась без подписания совместного документа (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU