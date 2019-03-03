США и Южная Корея решили прекратить совместные военные учения

СЕГОДНЯ 04:58 2019-03-03T05:16:50+03:00

Об этом договорились главы оборонных ведомств двух стран после встречи Трампа с Ким Чен Ыном

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Вашингтон и Сеул договорились ради ускорения процесса денуклеаризации Корейского полуострова прекратить совместные американо-южнокорейские военные учения, которые так раздражают Пхеньян.

Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи. Издание отмечает, что такое решение было принято после второго саммита США – КНДР во Вьетнаме, а накануне его еще раз обсудили по телефону исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан и южнокорейский министр национальной обороны Чон Гён Ду.

По данным агентства, речь идет о прекращении совместных командно-штабных учений Key Resolve и полевых маневров Foal Eagle.

Стоит отметить, что после первой встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном в Сингапуре летом прошлого года американо-южнокорейские военные учения уже приостанавливались, но потом возобновились.

Напомним, как писал сайт kp.ru, второй саммит США – КНДР завершился досрочно, никаких соглашений на переговорах во вьетнамском Ханое заключено не было. Ранее Дональд Трамп объяснил это отказом Ким Чен Ына ликвидировать все северокорейские ядерные объекты до того, как со страны будут сняты все санкции.

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Саммит США - КНДР, который прошел 27-28 февраля в столице Вьетнама, официально не принес никаких результатов. Встреча президентов двух стран в Ханое закончилась без подписания совместного документа (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694586" frameborder="0"></iframe> Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите.

ИСТОЧНИК KP.RU