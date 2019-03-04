2019-03-04T01:13:18+03:00
В мире

Захарова упрекнула Лондон в отсутствии чёткой хронологии «дня отравления Скрипалей»

К годовщине провокации в Солсбери спикер МИД РФ в интервью "Комсомольской правде" напомнила о нестыковках в этом деле [эксклюзив kp.ru, видео]
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Мария Захарова во время интервью корреспондентам «Комсомольской правды»Мария Захарова во время интервью корреспондентам «Комсомольской правды»Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Спикер МИД РФ Мария Захарова в большом интервью «КП» (отрывки из которого транслировались на Радио «Комсомольская правда») вновь указала на очевидные нестыковки в «деле об отравлении Скрипалей», которое уже год раздувает официальный Лондон:

– Абсурдность – в отсутствии хронологии событий того дня или тех дней. Хоть катастрофа, хоть ДТП – все начинается с банального – с хронологии события. Во сколько и что случилось. Где конкретно кто находился. На каких местах кто-то сидел, стоял или лежал. Потом – каковы действия свидетелей и кто ими был. То есть хронология происшествия и реакция на это со стороны людей вовлеченных. И мы не можем получить ответы на самые простые вопросы. При этом все обвинения уже выписаны и наказания розданы, – отметила дипломат.

Мария Захарова - о деле Скрипалей.

Напомним, ровно год назад, 4 марта 2018-го, в английском городке Солсбери был загадочно отравлен проживавший там международный шпион Сергей Скрипаль и приехавшая к нему в гости дочь Юлия. Без какого-либо расследования Лондон обвинил во всём Москву и ввёл новые антироссийские санкции.

Эксклюзивное интервью с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дело об отравлении Сергея Скрипаля»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп вновь заявил, что не хочет проводить военные учения с Южной Кореей
Медведев: «На Украине идет жесткая, грязная избирательная кампания»
Аналитики подсчитали, сколько россияне тратят на бензин
Захарова рассказала, зачем вступила в полемику с Чубайсом
Звезда 13-го сезона шоу «Голос» Дженис Фриман умерла в 33 года
Испанский журналист посочувствовал гитлеровцам
Стало известно, сколько россияне тратят на бензин
Рэпер ST1M и экс-солистка «Ленинграда » записали песню, посвященную старту весенней части сезона РПЛ
Автобус с туристами попал в ДТП в Швеции
На северо-западе Москвы загорелось здание бывшего фитнес-центра
Москвичей 8 марта ждет плюсовая температура
"Уродливый феномен": в Израиле разгорелся скандал с билетами на Еровидение
В правила игры в футбол внесли изменения
В МГУ хотят провести «Скрипальские чтения»
США заявили о намерении создать коалицию для смены власти в Венесуэле
Посол России в Лондоне потребовал от британской газеты извинений за клевету
Матч Спартак - Краснодар: первый тайм поединка завершился вничью 1:1