Захарова упрекнула Лондон в отсутствии чёткой хронологии «дня отравления Скрипалей»

СЕГОДНЯ 01:13 2019-03-04T01:13:18+03:00

К годовщине провокации в Солсбери спикер МИД РФ в интервью "Комсомольской правде" напомнила о нестыковках в этом деле [эксклюзив kp.ru, видео]

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Спикер МИД РФ Мария Захарова в большом интервью «КП» (отрывки из которого транслировались на Радио «Комсомольская правда») вновь указала на очевидные нестыковки в «деле об отравлении Скрипалей», которое уже год раздувает официальный Лондон:

– Абсурдность – в отсутствии хронологии событий того дня или тех дней. Хоть катастрофа, хоть ДТП – все начинается с банального – с хронологии события. Во сколько и что случилось. Где конкретно кто находился. На каких местах кто-то сидел, стоял или лежал. Потом – каковы действия свидетелей и кто ими был. То есть хронология происшествия и реакция на это со стороны людей вовлеченных. И мы не можем получить ответы на самые простые вопросы. При этом все обвинения уже выписаны и наказания розданы, – отметила дипломат.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694920" frameborder="0"></iframe> Мария Захарова - о деле Скрипалей.

Напомним, ровно год назад, 4 марта 2018-го, в английском городке Солсбери был загадочно отравлен проживавший там международный шпион Сергей Скрипаль и приехавшая к нему в гости дочь Юлия. Без какого-либо расследования Лондон обвинил во всём Москву и ввёл новые антироссийские санкции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694914" frameborder="0"></iframe> Эксклюзивное интервью с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ

ИСТОЧНИК KP.RU