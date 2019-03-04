Захарова упрекнула Лондон в отсутствии чёткой хронологии «дня отравления Скрипалей»
Спикер МИД РФ Мария Захарова в большом интервью «КП» (отрывки из которого транслировались на Радио «Комсомольская правда») вновь указала на очевидные нестыковки в «деле об отравлении Скрипалей», которое уже год раздувает официальный Лондон:
– Абсурдность – в отсутствии хронологии событий того дня или тех дней. Хоть катастрофа, хоть ДТП – все начинается с банального – с хронологии события. Во сколько и что случилось. Где конкретно кто находился. На каких местах кто-то сидел, стоял или лежал. Потом – каковы действия свидетелей и кто ими был. То есть хронология происшествия и реакция на это со стороны людей вовлеченных. И мы не можем получить ответы на самые простые вопросы. При этом все обвинения уже выписаны и наказания розданы, – отметила дипломат.
Мария Захарова - о деле Скрипалей.
Напомним, ровно год назад, 4 марта 2018-го, в английском городке Солсбери был загадочно отравлен проживавший там международный шпион Сергей Скрипаль и приехавшая к нему в гости дочь Юлия. Без какого-либо расследования Лондон обвинил во всём Москву и ввёл новые антироссийские санкции.
Эксклюзивное интервью с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой.
ИСТОЧНИК KP.RU
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