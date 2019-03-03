СЕГОДНЯ 22:24 2019-03-03T22:24:10+03:00

Автобус с туристами попал в ДТП в Швеции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В воскресенье, 3 марта, стало известно о серьезном ДТП, случившемся в шведской провинции Херьедален. Как выяснилось, неподалеку от горнолыжного курорта Лофсдален в аварию попал туристический автобус: он выехал в кювет и опрокинулся на бок.

По последним данным, в результате инцидента некоторые пассажиры получили легкие травмы, тяжело пострадавших нет. Между тем стоит отметить, что в момент ДТП в салоне автобуса находились около 40 туристов из Дании.

Что касается причины аварии, то, предположительно, ЧП случилось из-за неблагоприятных погодных условий.

Кстати, из-за случившегося автодорога в районе ДТП оказалась полностью заблокированной: движение было приостановлено в обоих направлениях, пишет газета Expressen.

Отметим, это уже не первое ДТП с участием туристического автобуса. К примеру, в октябре прошлого года пассажирский транспорт, перевозивший туристов, врезался в столб в Швейцарии. Тогда один человек погиб, и еще 13 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU