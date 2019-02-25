2019-02-25T17:22:13+03:00
Политика

Комик Зеленский - в президенты Украины: не первый и не последний юморист в большой политике

Как артисты становились лидерами в разных странах мира
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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За Зеленского готовы отдать голоса около 28% избирателейЗа Зеленского готовы отдать голоса около 28% избирателейФото: Михаил ФРОЛОВ
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До выборов на Украине - меньше месяца, и кандидаты - один другого краше. Пенсионер, футбольный менеджер, профессор кафедры коневодства… Но даже на этом веселом фоне отдельно выделяется фаворит - Владимир Зеленский. Судя по опросам, за основателя и бессменного лидера знаменитой КВН-команды «95-й квартал» готовы отдать голоса около 28% избирателей. Почти вдвое больше, чем за действующего президента Петра Порошенко. Неужели комик сможет стать президентом страны? Практика последних десятилетий показывает: очень даже может. «Комсомолка» вспоминает самые яркие случаи политической карьеры таких же… э-э… юмористов в западных странах.

Франция: Мишель Колюччи

Пьер Ришар, Жерар Депардье? 40 лет назад эти комики были лишь бледной тенью актёра и сатирика Мишеля Колюччи (выступал под псевдонимом Колюш). В своих юморесках он глумился над чиновниками и полицией, да так, что был уволен аж с двух радиостанций. По официальной версии — за «вульгарность». Что ж, иные скетчи Колюша даже по нынешним временам выглядят весьма смело: «Когда мужчина говорит про фригидную женщину, значит, он просто плохо владеет языком». «Капитализм — это эксплуатация человека человеком, зато при социализме всё наоборот». «Там, где гестапо позволяло нам говорить, нынешние политики требуют заткнуть рот». Его обожали и интеллектуалы, и беднота: в свои шутки Колюш мастерски вставлял сочный уличный жаргон.

Звёздный час молодого наглеца настал в 1981 году, когда он неожиданно вступил в президентскую гонку. Главным «боевым листком» Колюша стал «Шарли Эбдо» (тот самый скандально известный журнал карикатур, прославившийся глумлением над всем и вся). А лозунгом — «До меня Францию раздирали противоречия. Со мной она лопнет от смеха». Рейтинг достигал 16% (невиданное дело для новичка в политике). Но в разгар кампании был загадочно убит его продюсер, и за месяц до выборов Колюш снял свою кандидатуру в пользу Франсуа Миттерана. Который в итоге и стал президентом с перевесом лишь в 3%.

А Колюш? Был ли его уход «договорняком» — или блистательным завершением самой удачной в карьере шутки? Этого мы никогда не узнаем. Всего пару лет спустя гениальный комик при неясных обстоятельствах разбился, катаясь на мотоцикле.

За месяц до выборов Колюш снял свою кандидатуру в пользу Франсуа Миттерана Фото: EAST NEWS

За месяц до выборов Колюш снял свою кандидатуру в пользу Франсуа МиттеранаФото: EAST NEWS

США: Рональд Рейган

Мы знаем его как одного из самых успешных президентов в истории Америки, при котором холодная война достигла пика и соцлагерь стал трещать по швам. Но задолго до того «Ронни», как его ласково называли, прославился в кинолентах времён Золотого века Голливуда (1930-50 годы). Играл в вестернах, шпионских боевиках и военных драмах, в 1942 году зарабатывал по $3000 в неделю — астрономические деньги для небогатой Америки тех лет. Взгляды его тоже менялись, как актёрские амплуа: полжизни Рейган поддерживал Демократическую партию, а потом переметнулся в Республиканскую. Которая и привела его в Белый дом.

Стиль юморесок на грани фола «Ронни» привнёс и в политику. Мог в прямом эфире сказать: «Я принял подписал указ об объявлении России вне закона, атомная бомбардировка начнётся через пять минут». А потом играл дурачка — мол, тестировал микрофон и не знал, что уже в эфире. Или глумился над язвами общества, как заправский комик: «Страховка от потери работы — это предоплаченный отпуск для дармоедов». «17 миллионов американцев ложатся спать голодными? Они просто сидят на диете».

Стиль юморесок на грани фола «Ронни» привнёс и в политику Фото: EAST NEWS

Стиль юморесок на грани фола «Ронни» привнёс и в политикуФото: EAST NEWS

Таким же актерским трюком была и амбициозная программа Рейгана «Звездные войны». Дескать, Штаты разворачивают орбитальную группировку спутников, которые лазерами сбивают советские ракеты прямо на взлете. В теории при начале ядерной войны СССР гарантированно уничтожался. На практике же такие «Звездные войны» невозможны даже при нынешних технологиях, не говоря уже о середине 1980-х. Однако считается, что горбачевский Кремль в этот блеф Рейгана поверил и стал более уступчив на переговорах с Западом о сдаче своих позиций.

Италия: Беппе Грилло

Парламентские выборы на Апеннинском полуострове в 2013 году принесли сенсацию: почти четверть голосов взяло движение «Пять звёзд», шедшее с пародийным лозунгом: «Один стоит одного». Всего лишь четырьмя годами ранее это движение создал один из самых популярных комиков страны - Беппе Грилло.

Пожилой генуэзец не имеет высшего образования, в молодости изгонялся с нескольких работ за безалаберность. Случайно попав на телевидение, стал блистать в сатирических шоу. Одну из лучших его юморесок в 1993 году посмотрело 15 миллионов человек. Беппе глумился надо всеми: чиновниками, банкирами, итальянским образом жизни… Деньги на первую политическую акцию собрал через интернет. Назвал ее: «Пошли вон» (это мы еще используем цензурный перевод), перечислив имена 24 самых коррумпированных политиков, которые «достали народ». И на волне популизма въехал в парламент.

«На выборы мне идти опасно: люди за меня точно проголосуют… А я - сторонник диктатуры!» — честно заявлял комик. На инаугурацию президента Италии, куда его пригласили вместе с другими видными политиками, демонстративно не пришел.

Взаимоисключающие параграфы - это тоже про Беппе. Во власть он шел под лозунгом «судимые - вон из парламента!». Потом выяснилось, что в 1981 году он случайно убил нескольких человек в автокатастрофе, за что был привлечен к суду. Но где карьера другого политика была бы уничтожена, Беппе вышел сухим из воды. А что с него возьмешь? Одно слово: клоун. Зато ведет в Сети популярный блог на японском (да-да) языке.

Беппе глумился надо всеми: чиновниками, банкирами, итальянским образом жизни Фото: EAST NEWS

Беппе глумился надо всеми: чиновниками, банкирами, итальянским образом жизниФото: EAST NEWS

Россия: Михаил Евдокимов

В 2004 году на выборах губернатора Алтайского края баллотировался Михаил Евдокимов. Для кампании он взял лозунг «Шутки в сторону» — хотя до этого прославился как пародист и участник телешоу «Вокруг смеха». Благодаря общероссийской известности Евдокимов победил, но поход во власть не задался. В крае продолжался экономический кризис, а местный парламент вступил с новым губернатором в конфликт. Неизвестно, чем бы кончилось дело, но в августе 2005 года бывший актёр разбился в автокатастрофе, объезжая регион с рабочей поездкой. Ему было 47 лет.

В 2004 году на выборах губернатора Алтайского края баллотировался Михаил Евдокимов Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В 2004 году на выборах губернатора Алтайского края баллотировался Михаил ЕвдокимовФото: Личная страница героя публикации в соцсети

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

«У комиков нет антирейтинга»

Александр Невеев, кандидат психологических наук:

- Украина уже много лет пытается «идти на Запад» - и успешно перенимает его худшие черты. Сегодня политика в странах, исповедующих западные ценности, фактически превратилась в чемпионат по личной популярности кандидатов. Для победы на выборах твоя экономическая программа уже не важна. А вот известность широким массам и связанные с тобой положительные эмоции - лучший пропуск во власть. Ведь если ты только и делаешь, что всех веселишь в КВНе, то у тебя нет антирейтинга (то есть людей, голосующих по принципу «за кого угодно, кроме этого кандидата»; огромный антирейтинг — больная мозоль всех участников президентской гонки на Украине, включая Порошенко). В итоге шоу-бизнес переходит в политику, а голливудские актёры вроде Рейгана или Арнольда Шварценеггера (последний в своё время стал губернатором Калифорнии) получают зелёный свет. К тому же шоумены и комики отлично умеют играть и прикидываться, рассказывая о дутых успехах, без чего в современной политике никуда.

ИТОГО

«За Зеленского голосуют по принципу «против всех»

Владимир Рогов, политолог, эксперт по Украине:

- Выборы в Незалежной — «битва Чужого против Хищника». Полностью независимых кандидатов, которые бы отражали интересы народа, как не было, так и нет. А 40 с лишним участников гонки можно сравнить с чипсами на прилавке: все вредные, с одинаковым вкусом, но из-за разных упаковок появляется иллюзия выбора. Кто победит — сказать сложно. Козыри есть у каждого из основных игроков. У Юлии Тимошенко — наиболее эффективная работа штаба. У Анатолия Гриценко — поддержка американцев. У действующего президента Петра Порошенко — админресурс, с которым тот и надеется выиграть, организовав массовые вбросы. Но тут могут быть проблемы на уровне исполнителей: его не поддерживают местные администрации ни на Востоке, ни на Западе страны, во многих областях предвыборные штабы просто саботируют работу, посылая победные реляции.

Остаётся Владимир Зеленский. Формально он — лидер, но сильно переоценённый. Его фантастический рейтинг лишь конвертируется из ненависти народа к «старым» элитам. Мол, хуже быть не может, а с клоуном — хоть посмеёмся. Но за ним так же стоят олигархи, как и за остальными публичными фигурами Украины, он не самостоятелен. Даже если Зеленский станет президентом, то превратится лишь в улучшенную копию Порошенко. Их многое роднит: у обоих — бизнес в России, мутные офшоры и лозунги в духе украинского национализма. Очевидно, что любой лидер продолжит ровно ту же русофобскую политику, что сегодня.

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

«Партия умеренного прогресса»

В 1911 году началась кампания по выборам в Палату депутатов в Австро-Венгрии. Одной из её земель тогда была Чехия, чьи остроумные жители решили вдоволь поглумиться над немцами, которые относились к политическим процедурам с чопорной серьёзностью. Видный писатель-сатирик Ярослав Гашек пошёл в парламент с собственным движением — «Партией умеренного прогресса в рамках законности». Избирателям создатель «Бравого солдата Швейка» обещал «поощрение алкоголизма», «повторное введение рабства и инквизиции», а главное — каждому по пиву и сосиске! На партийные встречи собиралась вся пражская богема, включая коллегу Гашека — Франца Кафку. Несмотря на шумную кампанию, «Партия умеренного прогресса» набрала на выборах лишь 0,1% голосов. Зато повеселились вдоволь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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