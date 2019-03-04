2019-03-04T08:09:22+03:00
Политика

В Германии заявили, что китайские ракеты угрожают России

Немецкие власти указали на то, что Москва должна быть заинтересована во включении Пекина в договор о разоружении
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава минобороны Германии Урсула фон дер ЛяйенГлава минобороны Германии Урсула фон дер ЛяйенФото: REUTERS
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Китайские ракеты представляют настоящую угрозу для России, а потому Пекин необходимо включить в новый договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Такое заявление сделала министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

"Взглянув на карту, вы поймете, что Россия должна быть заинтересована в том, чтобы включить Китай в какой-то договор о разоружении. Потому что, как российские ракеты представляют угрозу для Европы, так и китайские - угрожают России", - сказала она в интервью немецкому журналу Focus.

При этом единственно верным способом налаживания отношений с КНР глава ведомства назвала ведение интенсивного диалога.

Сайт kp.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп не раз упоминал Китай во время объяснения причин выхода из ДРСМД, хотя Пекин даже не подписывал данное соглашение. Между тем, в Вашингтоне продолжают настаивать на том, чтобы азиатское государства также стало частью договора о разоружении наравне со Штатами и Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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