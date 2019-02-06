Госдеп США: решение выхода из ДРСМД принято только из-за России

СЕГОДНЯ 18:21 2019-02-06T18:21:47+03:00

В Вашингтоне исключили вероятность, что ракетный потенциал Китая мог стать одной из причин приостановки обязательств по договору

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Причина выхода Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) заключается исключительно в России. Таким образом заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон отреагировала на заявление о том, что на решение Вашингтона мог повлиять Пекин. По ее словам, ракетный потенциал Китая не нарушает рамки договора.

«Решение по ДРСМД принято из-за России и ее невыполнения договора… Я признаю, что у Китая есть приличный арсенал, но он соответствует ДРСМД. Их системы соответствуют стандартам договора о РСМД», - заявила Томпсон в ходе видео-брифинга в среду, 6 февраля.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, рассуждая о выходе из договора РСМД не раз ссылался на Китай. Он говорил о том, что Пекин не входит в подобные договоренности и не ограничен в разработке своего ракетного потенциала.

Выступая во вторник, 5 февраля, перед конгрессом Трамп вновь заявил, что причиной выхода Вашингтона из ДРСМД были якобы имевшие место «неоднократные нарушения со стороны Росси». Однако он выразил готовность рассмотреть возможность повторного заключения ДРСМД, в случае расширения состава его участников, с включением в него Китая.

Напомним, что 1 февраля Трамп объявил о приостановки выполнения обязательств по ДРСМД со 2 февраля. В ответ президент России Владимир Путин заявил, что наша страна также приостанавливает свое участие в договоре и даст зеркальный ответ.

ИСТОЧНИК KP.RU