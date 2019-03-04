Премьер-министр Испании распустил парламент и объявил досрочные выборы

СЕГОДНЯ 15:30 2019-03-04T15:30:41+03:00

Декрет премьер-министра вступит в силу во вторник, после подписания королем страны

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В понедельник, 4 марта, премьер-министр Испании Педро Санчес подписал указ о роспуске обеих палат парламента для проведения внеочередных всеобщих выборов 28 апреля 2019 года. Об этом сообщили в администрации главы Кабинета Министров.

Там уточнили, что теперь декрет о роспуске парламента «будет подписан королем» Филиппом VI. Ожидается, что во вторник, 5 марта, указ будет опубликован в Официальном правительственном вестнике и получит силу закона.

Всеобщие выборы были запланированы в Испании должны были пройти 2020 год. Однако из-за того, что парламент страны не поддержал предложенный Кабинетом Министра проект бюджета на 2019 год, Санчес решил объявить о проведении досрочных выборов в стране.

Напомним, что 10 феврале в центре Мадрида прошел многотысячный митинг за единство Испании и за досрочные парламентские выборы. Ранее сайт kp.ru писал о том, что Мадрид признал провал переговоров со сторонниками независимости Каталонии. Вице-премьер Испании заявила, что правительство автономии отказывается разговаривать на условиях властей королевства.

ИСТОЧНИК KP.RU