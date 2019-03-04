2019-03-04T17:05:23+03:00
В мире

Шесть человек пострадали при столкновении двух поездов в Чехии

Один из них находится в тяжелом состоянии
Дарья ИВАШКИНА
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Шесть человек пострадали при столкновении двух поездов в ЧехииШесть человек пострадали при столкновении двух поездов в ЧехииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 4 марта, в Чехии столкнулись два поезда, в одном из которых в момент ЧП находились пассажиры. Как уточнил официальный представитель компании «Чешские железные дороги» Петер Штяглавский, авария случилась неподалеку от города Ронов-над-Доубравоу.

«У города Ронов-над-Доубравоу произошло лобовое столкновение двух поездов, в одном из которых находились пассажиры», - сказал пресс-секретарь.

При этом без пострадавших не обошлось. В результате инцидента шесть человек получили травмы. Причем состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое.

В настоящее время движение поездов в районе ЧП прервано, передает ТАСС.

Что касается причин столкновения, то, по предварительным данным, двигавшиеся навстречу друг другу составы оказались на одной железнодорожной ветке из-за ошибки, допущенной кем-то из железнодорожных служащих.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале января стало известно об аварии на железнодорожном мосту Большой Бельт в Дании. Как отмечалось, в вагон двигавшегося по мосту пассажирского поезда отлетела часть крыши следовавшего ему навстречу грузового состава, из-за чего машинисту пришлось резко затормозить. Тогда в результате ЧП погибли восемь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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