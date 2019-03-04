2019-03-04T18:52:18+03:00
В мире

Сторонники оппозиции Венесуэле готовятся к возвращению Гуайдо

Поддерживающие самопровозглашенного президента Боливарианской Республики начали собираться на митинг
Елена Гильманова
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Глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан ГуаидоГлава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан ГуаидоФото: REUTERS
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В Венесуэле сторонники оппозиции начали собираться на митинг, который приурочен к возвращению лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, провозгласившего себя «временным президентом» страны

Митингующие собираться на площади Альфредо Саделя в районе Лас-Мерседес к востоку от центра Каракаса. На данный момент насчитывается около сотни человек. Некоторые пришли с флагами Венесуэлы.

Как передает агентств ТАСС, на площади монтируется сцена, однако неизвестно кто именно выступит перед собравшимися. На предыдущих крупных митингах всегда выступал Хуан Гуаидо.

Напомним, что спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо, которому Верховный суд Венесуэлы запретил выезжать из страны, 22 февраля прибыл в колумбийский город Кукута, где находится центр распределения зарубежной гуманитарной помощи для венесуэльцев. Из Кукуты он отправился в Боготу, где 25 февраля принял участие в заседании Группы Лимы. Тогда же Гуаидо объявил, что в самое ближайшие время вернется домой. В воскресенье, 3 марта, он заявил, что вернется в страну в начале текущей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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